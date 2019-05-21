تعرض سياسي بريطاني بارز لاعتداء فريد من نوعه (فيديو)

ويعد فاراج أحد أبرز الشخصيات في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعرض للاعتداء في مدينة نيوكاسل.

وتعرض السياسي البارز لهجوم من قبل شاب في الثلاثينيات من عمره.

وكانت حادثة مشابهة قد تعرض لها سيناتور نيوزلندي يدعى فرايزر أنينغ، عقب تصريحات له حول تعرض مسجدين للهجوم في مدينة كرايست تشيرش، عندما كسر فتى في الـ17 من عمره بيضة على رأسه.

وحظي الفتى ويل كونولي، الذي صار يلقب بـ"فتى البيضة"، بشهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم، وتلقى الكثير من الدعم والمكافآت المادية بعد فعلته.