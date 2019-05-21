عقب 12 يوما من البحث... العثور على مفقود "الربع الخالي"

تم العثور، فجر اليوم الثلاثاء، على مفقود الربع الخالي، بعد أن كان قد اختفى منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، تكاتفت الفرق التطوعية والأهالي وعدد من سكان البادية بالربع الخالي، للبحث عن مواطن انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع رمضان.

البداية كانت العثور على مركبته وبعدها تم تتبُّع أثره عقب ترجله منها..

وانتهى البحث في #الربع_الخالي.. فقدان الـ 12 يوماً ينتهي بجثة المختفي.https://t.co/yXAOJqGgVb pic.twitter.com/MB7ZouM8YD — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 21, 2019

وتم تحديد آخر موقع تم فيه التقاط إشارة هاتفه الجوال بجنوب حرض، وبعد العثور على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، تم تتبع أثره بعد ترجله من المركبة، عثر على جثته.