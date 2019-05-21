عقب 12 يوما من البحث... العثور على مفقود "الربع الخالي"

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، تكاتفت الفرق التطوعية والأهالي وعدد من سكان البادية بالربع الخالي، للبحث عن مواطن انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع رمضان.
البداية كانت العثور على مركبته وبعدها تم تتبُّع أثره عقب ترجله منها..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 21, 2019
وانتهى البحث في #الربع_الخالي.. فقدان الـ 12 يوماً ينتهي بجثة المختفي.https://t.co/yXAOJqGgVb pic.twitter.com/MB7ZouM8YD
وتم تحديد آخر موقع تم فيه التقاط إشارة هاتفه الجوال بجنوب حرض، وبعد العثور على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، تم تتبع أثره بعد ترجله من المركبة، عثر على جثته.
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