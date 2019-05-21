"أخوها الراحل بعتلها رسالة"... ناهد السباعي تصدم الجميع بسبب إلغاء فرحها (فيديو)

حلت الفنانة المصرية ناهد السباعي، مساء أمس الاثنين، على الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وخلال الحوار، كشفت ناهد السباعي، سر تغيبها عن حفل زفافها من رجل الأعمال محمد عبد ربه، موضحة أن هذا القرار كان مفاجئا وتم في هدوء: "أنا مش مجنونة… فعلا بكلم الميتين لأن الروح لا تموت، والمرحوم أخويا قالي متكمليش".

وقالت: "كانت رسالة روحانية من ربنا ومن المرحوم أخويا إني مكملش الجوازة دي واتخذت القرار ده في هدوء وبدون ضغوط ووالدتي ساعدتني على قراري".

وأضافت الفنانة المصرية أنها قررت التغيب عن حفل الزفاف بالرغم من إتمام عقد القران مسبقا مع رجل الأعمال، مؤكدة أن علاقة طيبة تربطهما أسريا حتى الآن، متابعة: "يمكن تكون دي أقصى درجات الجنون، أنا بسمع صوت روح أبويا وأخويا عشان متعلقة بيهم جدا وفيه ناس كتير زي حالتي في الحياة".

وفي شأن آخر، قالت الفنانة ناهد السباعي، إن فيلم "يوم للستات" و"حرام الجسد" أفضل فيلمين في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لم تقدم أي مشاهد جريئة في مشوارها الفني.

وأضافت أنها فوجئت بتعرض فستانها للقطع في مهرجان بيروت للسينما: "زعلت من الصحفيين لأن محدش منهم قالي إن الفستان اتقطع".



