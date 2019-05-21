أقوى لقطات الحلقة الأخيرة من "صراع العروش"

انتهى المسلسل الأسطوري "صراع العروش" بعد عرض حلقته السادسة والأخيرة من الموسم الثامن يوم الأحد الماضي 19 مايو/أيار.

وتلقت الحلقة الأخيرة العديد من ردود الفعل المتناقضة حول مصير شخصياتهم المفضلة، ولكن بغض النظر عن رأي الجميع حول كيفية انتهاء القصة، فإننا شعرنا بنفس الشعور خلال مقطع واحد.

وهي اللحظات بعد أن قتل جون سنو ملكته دينيريس تارغاريان، وحاول التنين دروغون إيقاظ أمه مرارا وكان ذلك مقطعا مؤثرا تداوله المستخدمون بكثرة.

I’ve known how the show ended for the last week but Drogon trying to wake up Dany is a pain I was NOT ready for #GOTFinale pic.twitter.com/TLCOm59VHj — Kelsey Alexander (@kels_alexander) May 20, 2019

حتى علق أحدهم، "لم أعتقد أني قد أبكي عند رؤية التنين وهو يحاول إيقاظ أمه بعد أن قتلها جون، لكن إلى أين أخذ التنين جثة داني؟"

not gonna lie drogon trying to wake dany up ripped my heart right out of my chest pic.twitter.com/qtTNvkPoN9 — nads (@danytargyryen) May 20, 2019

والمشهد القوي الثاني هو عند ظهور الملكة دينيريس أمام جيوشها وظهر جناحي التنين في لحظة خروجها وكأنهما جناحيها.

وقال أحد المستخدمين، أحببت هذا الإبداع البصري في المشهد وقد بدت أجنحة دروغون وكأنها أجنحة داني.

Love the visual in this scene, Drogon's unfurling wings appeared to be wings on Dany #GameOfThrones pic.twitter.com/SFMG1IMNUo — RavynWytch (@possomscallywag) May 20, 2019

ويظهر المشهد الأخير على الإطلاق، لقاء بين جون سنو وذئبه الأبيض بعد الحكم على جون العودة والخدمة لدى حرس الليل مع حظره من الزواج وإنجاب الأولاد.

#GameOfThrones — Jon Snow is lucky that Ghost remained faithful to him till the end. pic.twitter.com/IWstu50v8f — My_maruchan (@my_maruchan) May 20, 2019

وبعد عذاب طويل ومعاناتها من عنف الرجال، أصبحت سانسا ستارك ملكة الشمال.

*SPOILER*



Sansa outlived her abusers and went from being little bird to QUEEN IN THE NORTH.



SHE👏DID👏THAT!👏#GameOfThrones #TheFinalEpisode pic.twitter.com/qoCApKPEsW — femme fatale (@eliesaaab) May 20, 2019

ومن المثير للاهتمام أن الشخصية أنجزت أقل عملا خلال في أحداث المسلسل تجلس على العرش في النهاية، بران ستارك ملك المملكات السبع.

Bran Stark’s reaction when



— he becomes King

— he’s about to be killed by NightKing

— he reunites with his sisters

— everyone else dies

— he gets paid for his acting skills



#BranTheBroken #GameOfThrones pic.twitter.com/pSBpzZm6aN — Tiquet Wan (@TiquetWan) May 20, 2019

وشاهد الحلقة الأخيرة نحو 200 مليون شخص وحوالي 11 مليون أمريكي أخذ إجازة لمشاهدتها، ويعد البعض أن النهاية كانت مقبولة لكن لا تليق بجهد ثماني سنوات مضت.

ووصلت ميزانية "صراع العروش" إلى 15 مليون دولار لكل حلقة من الموسم الأخير، كما حاز على العديد من جوائز "إيمي" التلفزيونية، بينها جائزة أفضل مسلسل درامي.

في أقل من 24 ساعة، ملايين المشاهدات للإعلان الرسمي لمسلسل #صراع_العروش على يوتيوب.. المسلسل الشهير الذي يتابعه العديد من المشاهدين حول العالم يبدأ عرض جزئه الأخير في أبريل/ نيسان 2019

هل أنتم من عشاقه؟#gameofthrones pic.twitter.com/b4TJ93tqst — AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 6, 2019

وتدور أحداث القصة حول عائلات متحاربة في مملكة خيالية اقتربت من نهايتها مع احتدام المعارك الدموية، ومقتل العديد من الشخصيات البارزة.

وبالرغم من شدة الانتقادات حطم الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحائز على جوائز إيمي الأرقام القياسية لشبكة "إتش.بي.أو"، التي قالت إنه حتى الآن كان هناك نحو 43 مليون مشاهد لكل حلقة في الولايات المتحدة وحدها، بزيادة 10 ملايين عن الموسم السابع في عام 2017.