بالفيديو... رد عنيف من محمد الشرنوبي ضد هجوم غوريلا رامز

وقع الفنان محمد الشرنوبي ضحية حلقة الثلاثاء، من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية MBC مصر.

عند سقوط الشرنوبي في المياه، انتابته موجة من الفزع، حتى ظهرت الغوريلا.

وسيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد علي الشرنوبي عقب رؤيته الغوريلا، وحاول الهروب من أمامها، مستنجدا بفريق العمل.

وانهار الفنان محمد الشرنوبي، ما دفع رامز جلال للكشف عن هويته، فأصيب الأول بنوبة غضب شديدة.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.