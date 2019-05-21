شاهد... انتشار صورة مزيفة لدينا الشربيني تثير ضجة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة للفنانة دينا الشربيني بطلة مسلسل "زي الشمس"، بحسب ما ذكرته مجلة "نصف الدنيا".

وظهرت الشربيني في الصورة ببيجاما باللون الأسود مع دوائر بيضاء تشبه القميص الذي ارتداه المطرب عمر دياب في إحدى حفلاته قبل أشهر.

شاهد.. دينا الشربيني بقميص عمرو دياب والجمهور يعلقhttps://t.co/SQUPcswfXJ pic.twitter.com/GOcqWqUj0R — فن ومشاهير (@celebNart) May 21, 2019

​وأضافت المجلة التي تصدر عن صحيفة "الأهرام" المصرية، أنه "بعد انتشار صورة النجم المصري عمرو دياب مع فريق عمل المسلسل، لا يزال الدور المميز الذي تقدمه النجمة دينا الشربيني خلال مسلسلها "زي الشمس" يحظى بردود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث قال البعض أنها "اشترته من المحل نفسه".

وقال البعض الآخر أنها قصدت اختيار طبعة القماش نفسها، لا سيما أن القميص الذي ارتداه النجم المصري أحدث جدلا كبيرا وقتها.