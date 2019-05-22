ممثلة سورية تتعرض لإصابات خطيرة بسبب مشهد أكشن (صور)

أصرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي لتصوير مشهد أكشن في مسلسلها الرمضاني "خط ساخن"، ما أدى إلى نقلها إلى مستشفى الإسعافات الأولية.

وتعرضت فواخرجي لخدوش في يدها اليسرى أثناء تصويرها المشهد الخطير، ونقلت إلى مشفى بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، حيث تلقت الإسعافات الأولية.

#سلاف_فواخرجي

انو ام شريك كلها جرحين وكدمة لشو ال اوكسجين و سحب دم و وضعية صورني وانا دايخة؟؟؟؟ لشو هل حركات برمضان pic.twitter.com/xdZVqdPFv3 — ܐܒܘܼ ܫܪܹܹܟ (@abushreeek) May 22, 2019

ورفضت فواخرجي من الاستعانة بدوبلير لتصوير المشهد، وتبين أن كل الإصابات والخدوش سطحية وبسيطة.

سلاف فواخرجي تتعرض لشرخ في اليد أثناء التصوير pic.twitter.com/D4AFqG3r0R — ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) May 20, 2019

ومنح فريق عمل المسلسل الممثلة إجازة يومين للتعافي من الإصابات.

يذكر أن مسلسل "خط ساخن" يعرض خلال شهر رمضان المبارك وهو من بطولة سلاف فواخرجي، وحسين فهمي، ونضال الشافعي، وصلاح عبد الله، وسميرة عبد العزيز.

وتم تأجيل استكمال تصوير المسلسل أكثر من مرة لأسباب إنتاجية، وتقرر دعوة نجومه لتصوير مشاهده الأخيرة، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2019 ولكن تم تأجيل العرض في اللحظات الأخيرة لموعد آخر بالنصف الثاني من العام الجاري.