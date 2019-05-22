"بلومبرغ" تسمي أغنى رجل في التاريخ

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن ويليامسون على ثقة بأن ثروات الماضي لدى رجال الأعمال وأفراد العائلات الملكية والجنرالات الرومان، كانت أعلى من أرباح أصحاب المليارات المعاصرين.

© Sputnik . Mihail Kutusov تعرف على أغنى امرأة في العالم

وقد قارن الخبير الاقتصادي المؤشرات المالية لأغنى الشخصيات في مختلف العصور من خلال الربط بين الدخل والناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ووفقا لحساباته، فإن أغنى رجل في تاريخ الحضارة الغربية الملك النفطي جون روكفيلير. فقد حقق رجل الأعمال في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ثروة مؤلفة من مليار ونصف المليار دولار، حوالي 26 مليار في الوقت الحاضر. وكانت تشكل نسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قبل وفاته.

وفي حال الحفاظ على هذه النسب، فإن دخل روكفيلير كان سيزيد حوالي 3 أضعاف عن دخل مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، المعترف به كأغنى رجل في التاريخ الحديث. وتقدر أصول ثروته بحوالي 117 مليار دولار.