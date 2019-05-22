نظارة طبية جديدة تقضي على الأرق… تعرف على السر

يعاني بعض الأشخاص من الأرق، واضطراب النوم، لأوقات متكررة، وهو ما يجعلهم عرضة لمشاكل صحية مرتبطة بقلة النوم.

© Depositphotos / MitaStockImages دراسة تكشف العلاقة بين الأرق والأمراض الوراثية

وكشفت دراسة جديدة أن فريقا من الباحثين تمكنوا من صناعة نظارة طبية يمكنها أن تحل مشكلة الأرق في أسبوع، بحسب تقرير نشرته صحيفة " التليغراف " البريطانية.

وخلصت الدراسة إلى أن النظارات الجديدة مصممة لمنع الضوء الضوء الأزرق، ويمكن ارتداؤها قبل النوم، مشيرة إلى أن تكرار ذلك لمدة أسبوع قد تساعد في الحصول على ليلة هادئة.

وكشفت أبحاث سابقة، أن استخدام أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر قبل النوم يؤثر على الجسم، وعلى إفراز الهرمونات الخاصة بالنوم والساعة البيولوجية للجسم، بصورة تجعل الأشخاص يعانون من عدم الراحة خاصة في بداية النوم.

وتوصلت الدراسة إلى أن ارتداء النظارة الجديدة يمنع وصول الضوء الأزرق إلى عين الإنسان، حتى إذا كانت هناك هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر تعمل بالقرب منه، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الأمر استغرق 7 أيام فقط لتحسين النوم عند الشباب المشاركين في الدراسة.

"Blue light from screens can be hugely disruptive to the body clock because it mimics the wavelength of light in the morning, which suppresses the production of the sleep hormone melatonin." https://t.co/rTsQcPWvUF — Carolina Wellness (@Carolina_Rehab) May 21, 2019

أجرى الدراسة باحثون من المعهد الهولندي للعلوم العصبية وجامعة أمستردام والمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنهم بحثوا آثار التعرض للضوء الأزرق على الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.