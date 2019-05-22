تصويت... نجمات هوليود اللاتي يتحدثن الروسية بشكل ممتاز

تعتبر اللغة الروسية واحدة من اللغات الصعبة والتي يمكن للشخص أن يواجه صعوبة كبيرة في تعلمها. وهنا سوف نلقي الضوء على نجمات من هوليوود يتقن اللغة الروسية بشكل جيد.