بعد أنباء سفرها للعلاج... إليسا توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة الشهيرة إليسا، رسالة إلى جمهورها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت فيها أخبارا جديدة عن حالتها الصحية.

© AFP 2019 / FETHI BELAID إليسا تفاجئ جمهورها بخبر صادم عن إصابتها بالسرطان

وكتب إليسا على "تويتر"، اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار: "أنا بخير لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي لدى بسبب مضاعفات العمليات"، مضيفة: "لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".

وطرحت إليسا، مؤخرا، أغنية "كرهني"، التي تصورها على طريقة الفيديو كليب بعد أغنية "إلى كل اللي بيحبوني، الذي طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذي يحمل نفس اسم الأغنية.

وحقق الكليب نجاحا كبيرا لا سيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

وقبل أيام، فاجأت إليسا جمهورها بنشرها خبرا عن المضاعفات الصحية التي تعاني منها عقب إصابتها بمرض السرطان، وذكرت أنها غادرت لبنان، لاستكمال العلاج من مضاعفات صحية تتعرض لها، منذ علاجها من مرض سرطان الثدي، الذي تعافت منه.

بحبك جدا جدا @elissakh

وترجعي بالسلامة والشفاء التام ان شاء الله https://t.co/QAfB9OzGQq — Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) May 22, 2019

وتعاني إليسا من مضاعفات صحيفة في يدها، التي كانت خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي، بحسب موقع "إم تي في"، الذي أشارت إلى أنها ستسافر إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها.