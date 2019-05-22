بعد أنباء سفرها للعلاج... إليسا توجه رسالة لجمهورها

وطرحت إليسا، مؤخرا، أغنية "كرهني"، التي تصورها على طريقة الفيديو كليب بعد أغنية "إلى كل اللي بيحبوني، الذي طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذي يحمل نفس اسم الأغنية.
وحقق الكليب نجاحا كبيرا لا سيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.
وقبل أيام، فاجأت إليسا جمهورها بنشرها خبرا عن المضاعفات الصحية التي تعاني منها عقب إصابتها بمرض السرطان، وذكرت أنها غادرت لبنان، لاستكمال العلاج من مضاعفات صحية تتعرض لها، منذ علاجها من مرض سرطان الثدي، الذي تعافت منه.
بحبك جدا جدا @elissakh— Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) May 22, 2019
وترجعي بالسلامة والشفاء التام ان شاء الله https://t.co/QAfB9OzGQq
وتعاني إليسا من مضاعفات صحيفة في يدها، التي كانت خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي، بحسب موقع "إم تي في"، الذي أشارت إلى أنها ستسافر إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها.
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