سيارة كهربائية ذات بطارية جبارة تسير مليون كيلومتر دون شحن

طورت شركة "جاك" الصينية سيارة كهربائية ذات بطارية جبارة، يمكنها السير لمسافة مليون كيلومتر، دون تغيير البطارية أو شحنها.

وأعلنت الشركة الصينية لصناعة وتطوير السيارات عن نيتها إطلاق سيارة كروس أوڨر كهربائية، بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أكثر السيارات تطوراً في الأسواق، بحسب ما نشره موقع "هاكش".

وتنوي الشركة تزويد سيارتها المرتقبة ببطارية سعة 66 كيلوواط في الساعة، وبوحدة تبريد سائل تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية.

#JAC offers RMB 10 K purchase subsidy to Beijing customers for its April launched iEVS4 SUV.

JAC #EV April sales were at 6,532, +71.76% YoY.

Jan-Apr sales were at 21,539, +38.93% YoY.

JAC 2019 NEV sales target at 80 K units, 30 K more than 2018 target. pic.twitter.com/uzX5ZZCG73 — Moneyball (@DKurac) May 16, 2019

​كما أعلنت الشركة الصينية أن سيارتها سيكون بها تقنيات متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 500 كلم بالشحنة الواحدة.

Батарея на 470 км хода: JAC начал продавать электрический кроссовер iEVS4 — https://t.co/U3z7KWYYNk https://t.co/yQ71pk8fnM pic.twitter.com/c97iaoF01W — Autogeek (@autogeekua) May 2, 2019

​ وتتمير بطارية "iEVS4" الجديدة، عن باقي البطاريات المتوفرة بالسيارات الكهربائية الأخرى بأنها تعمل لسنوات طويلة، وتكفي السيارة لقطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.