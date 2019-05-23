سيارة كهربائية ذات بطارية جبارة تسير مليون كيلومتر دون شحن

وأعلنت الشركة الصينية لصناعة وتطوير السيارات عن نيتها إطلاق سيارة كروس أوڨر كهربائية، بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أكثر السيارات تطوراً في الأسواق، بحسب ما نشره موقع "هاكش".
وتنوي الشركة تزويد سيارتها المرتقبة ببطارية سعة 66 كيلوواط في الساعة، وبوحدة تبريد سائل تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية.
#JAC offers RMB 10 K purchase subsidy to Beijing customers for its April launched iEVS4 SUV.— Moneyball (@DKurac) May 16, 2019
JAC #EV April sales were at 6,532, +71.76% YoY.
Jan-Apr sales were at 21,539, +38.93% YoY.
JAC 2019 NEV sales target at 80 K units, 30 K more than 2018 target. pic.twitter.com/uzX5ZZCG73
كما أعلنت الشركة الصينية أن سيارتها سيكون بها تقنيات متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 500 كلم بالشحنة الواحدة.
Батарея на 470 км хода: JAC начал продавать электрический кроссовер iEVS4 — https://t.co/U3z7KWYYNk https://t.co/yQ71pk8fnM pic.twitter.com/c97iaoF01W— Autogeek (@autogeekua) May 2, 2019
وتتمير بطارية "iEVS4" الجديدة، عن باقي البطاريات المتوفرة بالسيارات الكهربائية الأخرى بأنها تعمل لسنوات طويلة، وتكفي السيارة لقطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.
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