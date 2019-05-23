لمحبي السفر...موقع يتيح معرفة الدول التي تستطيع دخولها بجوازك دون فيزا

يتساءل الكثيرون من محبي السفر عن الدول التي يمكنهم زيارتها دون الحصول على تأشيرة سياحية أو "فيزا"، ويكون ذلك مرتبطا بجواز سفرهم والذي يتيح لهم التنقل بحرية دون الحصول على هذه التأشيرات.

يلجأ الكثيرون إلى سفارت الدول الراغبين بزياراتها أو إلى مواقعها الإلكترونية للتعرف على حاجتهم للحصول على "فيزا" أو تأشيرة إلكترونية أو غيرها لإتاحة السفر لهم.

© Sputnik . Laur Hashem سوريا تستعد لإطلاق جواز السفر الإلكتروني

يتيح لك موقع "markuslerner" بمجرد الدخول إليه ووضع اسم بلدك التعرف على جميع الدول المتاح لك بزيارتها دون "فيزا" أو حتى التي يمكنك زيارتها عن طريق "فيزا إلكترونية" وغيرها.

وفي مربع أعلى الموقع ستكتب اسم دولتك وسيظهر لك على الخريطة لون محدد بالدول التي يمكنك دخولها دون فيزا أو فيزا أثناء الوصول. وكذلك سيظهر لك دول عليها اللون الأحمر وهذا يعني أنها خطرة أو أنك ضمن دولة ممنوع من دخولها.

يذكر بأن شركة "Henley & Partners" الاستشارية قد قامت بإجراء دراسة جديدة تقيّم جوازات السفر وفق المعايير الجديدة في نظام التأشيرة الحر.

فجاءت اليابان في المرتبة الأولى، حيث أن حاملي جواز هذا البلد يمكنهم زيارة 190 بلدا من دون تأشيرة، حسب بيانات الشركة للربع الأول من سنة 2019.