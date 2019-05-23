10 أطعمة تجعل قلبك في حالة مثالية... بينها "عصير الأفوكادو"

يمكنك امتلاك قلب صحي، باتباع بعض العادات الغذائية، التي تعتمد على تناول أطعمة تمنحك القدر المطلوب من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، دون أن يكون لها آثار جانبية.

ويضاف إلى ذلك تجنب التدخين أو الحد منه، وخفض نسبة الكحوليات في الجسم، وإجراء بعض التمارين الرياضة، خاصة تلك المتعلقة بالتخلص من الاكتئاب.

وفيما يلي أفضل 10 أطعمة يمكن تناولها للحفاظ على القلب بحالة صحية جيدة، بحسب موقع "ويب إم دي" وموقع "فيري ويل هيلث" المتخصصين.

1- الشوفان والشعير

يحتوي الشوفان والشعير على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، ويساهم في تعزز المناعة، وخفض نسبة الكولسترول في الجسم، كما تحتوي الحبوب الأخرى، مثل القمح والذرة الرفيعة على بيتا جلوكان.

2- الأسماك الدهنية

Give your heart some love with these 10 Foods That Are Good for Your Heart! Get all my tips at @Vitacost —-> https://t.co/alCyijAfaN #hearthealth #plantbased #nutrition — Heather McClees (@Heather_McClees) May 17, 2019

من الأطعمة الجيدة لصحة القلب، زيوت السمك، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهذا يعني أن الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون، وسمك التونة، والماكريل، والسردين، وسرطان البحر، والمحار.

3- الخضروات

تحتوي الخضروات على فيتامينات مهمة للجسم مثل (كيه، وإيه، وسي، وإي)، وتوجد في السلطة الخضراء، والسبانخ، واللفت، والذرة البيضاء، والكرنب، والخردل الأخضر، وتحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد على التخلص من السموم في الجسم.

وتعد الخضروات ضمن قائمة أفضل الأطعمة للقلب لأنها تحتوي أيضا على الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وتتمتع الخضار بالحد الأدنى من السعرات الحرارية.

4- الحبوب

These superfoods are loaded with heart-healthy nutrients that will help protect your heart. So make sure you stock up on these.;) pic.twitter.com/vaZC9tGLQr — Heart Healthy Now (@HeartHealthyNow) April 8, 2017

تمتلك البذور والمكسرات نسب غنية بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمعادن الأخرى، التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول كميات صغيرة من المكسرات لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

5- البنجر

يوجد في البنجر نسبة كبيرة من أكسيد النيتريك، الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم، إضافة إلى احتوائه على مادة البيتالين، وهو مضاد قوي للأكسدة.

6- الأفوكادو

الأفوكادو يعد مصدرا غنيا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول الضار مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول "الجيد".

© Fotolia / Karepa أفوكادو

ويمكن للأفوكادو أيضا المساعدة في التحكم في الأنسولين، ويمكن أن يكون مفيدا جدا لمرضى السكري، ويمكن ذلك عن طريق بتناول عصير الأفوكادو مرة كل يوم.

7- زيت الزيتون

غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهي الدعامة الأساسية للنظام الغذائي لحمية البحر الأبيض المتوسط، والذي ثبت أنه يحسن صحة القلب، ويقلل ضغط الدم، ويضبط الكوليسترول.

ويساهم زيت الزيتون في تحسين صحة الدماغ، ويقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

8- البقوليات

© Sputnik . Pavel Lisitsyn حصاد زراعة حبوب

تعد البقوليات مكون أساسي من مكونات أي غذاء صحي للحفاظ على صحة القلب، وأبرزها الفول، والعدس، والحمص، والبازلاء، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، والدهون الثلاثية في مجرى الدم.

9- منتجات الألبان القليلة الدسم

تساهم منتجات الألبان قليلة الدسم مثل (الحليب، والجبن، والزبادي) في خفض ضغط الدم، وتعد من الأطعمة المثالية للقلب.

10- التفاح

يعد التفاح الأحمر من الأغذية، التي تساهم في جعل القلب يعمل بصحة جيدة، لاحتوائها على مكونات غذائية كثيرة.