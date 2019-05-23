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15:01 23 مايو/ أيار 2019
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    10 أطعمة تجعل قلبك في حالة مثالية... بينها "عصير الأفوكادو"

    © Fotolia / Сarballo
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    يمكنك امتلاك قلب صحي، باتباع بعض العادات الغذائية، التي تعتمد على تناول أطعمة تمنحك القدر المطلوب من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، دون أن يكون لها آثار جانبية.

    القلب
    CC0 / Pixabay
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    ويضاف إلى ذلك تجنب التدخين أو الحد منه، وخفض نسبة الكحوليات في الجسم، وإجراء بعض التمارين الرياضة، خاصة تلك المتعلقة بالتخلص من الاكتئاب.

    وفيما يلي أفضل 10 أطعمة يمكن تناولها للحفاظ على القلب بحالة صحية جيدة، بحسب موقع "ويب إم دي" وموقع "فيري ويل هيلث" المتخصصين.

    1- الشوفان والشعير

    يحتوي الشوفان والشعير على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، ويساهم في تعزز المناعة، وخفض نسبة الكولسترول في الجسم، كما تحتوي الحبوب الأخرى، مثل القمح والذرة الرفيعة على بيتا جلوكان.

    2- الأسماك الدهنية

    من الأطعمة الجيدة لصحة القلب، زيوت السمك، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهذا يعني أن الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون، وسمك التونة، والماكريل، والسردين، وسرطان البحر، والمحار.

    3- الخضروات

    تحتوي الخضروات على فيتامينات مهمة للجسم مثل (كيه، وإيه، وسي، وإي)، وتوجد في السلطة الخضراء، والسبانخ، واللفت، والذرة البيضاء، والكرنب، والخردل الأخضر، وتحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد على التخلص من السموم في الجسم.

    وتعد الخضروات ضمن قائمة أفضل الأطعمة للقلب لأنها تحتوي أيضا على الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وتتمتع الخضار بالحد الأدنى من السعرات الحرارية.

    4- الحبوب

    تمتلك البذور والمكسرات نسب غنية بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمعادن الأخرى، التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول كميات صغيرة من المكسرات لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

    5- البنجر

    يوجد في البنجر نسبة كبيرة من أكسيد النيتريك، الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم، إضافة إلى احتوائه على مادة البيتالين، وهو مضاد قوي للأكسدة.

    6- الأفوكادو

    الأفوكادو يعد مصدرا غنيا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول الضار مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول "الجيد".

    أفوكادو
    © Fotolia / Karepa
    أفوكادو

    ويمكن للأفوكادو أيضا المساعدة في التحكم في الأنسولين، ويمكن أن يكون مفيدا جدا لمرضى السكري، ويمكن ذلك عن طريق بتناول عصير الأفوكادو مرة كل يوم.

    7- زيت الزيتون

    غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهي الدعامة الأساسية للنظام الغذائي لحمية البحر الأبيض المتوسط، والذي ثبت أنه يحسن صحة القلب، ويقلل ضغط الدم، ويضبط الكوليسترول.

    ويساهم زيت الزيتون في تحسين صحة الدماغ، ويقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

    8- البقوليات

    حصاد زراعة حبوب
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    حصاد زراعة حبوب

    تعد البقوليات مكون أساسي من مكونات أي غذاء صحي للحفاظ على صحة القلب، وأبرزها الفول، والعدس، والحمص، والبازلاء، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، والدهون الثلاثية في مجرى الدم.

    9- منتجات الألبان القليلة الدسم

    تساهم منتجات الألبان قليلة الدسم مثل (الحليب، والجبن، والزبادي) في خفض ضغط الدم، وتعد من الأطعمة المثالية للقلب.

    10- التفاح 

    يعد التفاح الأحمر من الأغذية، التي تساهم في جعل القلب يعمل بصحة جيدة، لاحتوائها على مكونات غذائية كثيرة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الأسماك, زيت الزيتون, الأفوكادو, صحة القلب, انخفاض ضغط الدم
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