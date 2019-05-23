شاهد... أخطاء فنية في المسلسل السعودي "العاصوف"

نشر عدد من متابعي المسلسل السعودي "العاصوف" مشاهد مقتطعة منه، قالوا إنها تتضمن أخطاء فنية.

وجاء الخطأ الأول في المشهد الأول من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني لمسلسل "العاصوف"، والذي كان يوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.

​وأظهر المشهد أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، وهو يطلق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت قبعة رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.

وجاء الخطأ الثاني ضمن أحداث الحلقة 13، حيث ظهرت سيارة جيب حديثة في المشهد رغم أن المسلسل يسلط الضوء على أحداث المملكة فترة السبعينيات.

العاصوف وخسرانين عليه فلوس والمسلسل يتكلم عن زمن قبل القرن الجديد واخرتها جيب باترول موديل جديد 😂😂 لاحظوه بالمواقف @algassabinasser #العاصوف pic.twitter.com/KwtOjPv1SI — مهندس نايف (@NN1897) May 18, 2019

​وفي المشهد الثالث تناثر الدم على ثوب أحد الممثلين، لحظة إعدام آخر، ثم يختفي في لقطة لاحقة.

​وذكرت قناة "العربية" أن المخرج السوري المثنى صبح، الذي أطل في برنامج "مجموعة إنسان" مع الزميل علي العلياني، أقر بحدوث بعض الهفوات في المسلسل، لكنه أثنى على فريق العمل، وقال إنهم بذلوا جهودا كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في وقتها قبل 40 عاما.