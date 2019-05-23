شاهد... أخطاء فنية في المسلسل السعودي "العاصوف"

وجاء الخطأ الأول في المشهد الأول من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني لمسلسل "العاصوف"، والذي كان يوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.
خطا اخراجي 😂😂 #العاصوف_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/x2V5s4spGw— wêd (@9696Wedad) May 22, 2019
وأظهر المشهد أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، وهو يطلق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت قبعة رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.
وجاء الخطأ الثاني ضمن أحداث الحلقة 13، حيث ظهرت سيارة جيب حديثة في المشهد رغم أن المسلسل يسلط الضوء على أحداث المملكة فترة السبعينيات.
العاصوف وخسرانين عليه فلوس والمسلسل يتكلم عن زمن قبل القرن الجديد واخرتها جيب باترول موديل جديد 😂😂 لاحظوه بالمواقف @algassabinasser #العاصوف pic.twitter.com/KwtOjPv1SI— مهندس نايف (@NN1897) May 18, 2019
وفي المشهد الثالث تناثر الدم على ثوب أحد الممثلين، لحظة إعدام آخر، ثم يختفي في لقطة لاحقة.
#العاصوف_2— faten (@faten_85) May 23, 2019
خطأ إخراجي😓
الدم على ثوب الرجل اختفى😓 pic.twitter.com/vjV1qKkZjC
وذكرت قناة "العربية" أن المخرج السوري المثنى صبح، الذي أطل في برنامج "مجموعة إنسان" مع الزميل علي العلياني، أقر بحدوث بعض الهفوات في المسلسل، لكنه أثنى على فريق العمل، وقال إنهم بذلوا جهودا كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في وقتها قبل 40 عاما.
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