بالفيديو... حدث طارئ يعرض حياة ماغي بوغصن للخطر في "رامز في الشلال"

تعرضت حياة الممثلة اللبنانية، ماغي بوغصن، للخطر، بسبب حدث غير متوقع في حلقة اليوم الخميس من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

وبعد سقوط "بوغصن" في الشلال، بعد مشاركتها في مسابقة البرنامج الوهمية، تعرض القارب الذي كان يقلها لعطل مفاجئ، وتفرغ من الهواء، وسط صرخاتها، الأمر الذي جعل فريق عمل البرنامج يتدارك الموقف سريعا، وقاموا بتصليحه، واستكمال خط سيره.

وأصيبت ماغي بوغصن بانهيار شديد، فور اكتشافها مقلب مقدم البرنامج المصري، رامز جلال، إذ أخذت تصرخ وأصيبت بنوبة هستيرية، وطلبت من "جلال" غاضبة أن ينصرف عنها، وذلك قبل أن تصالحه.

وكان رامز جلال وصف ماغي بوغصن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأنها "لسان عصفور التمثيل" و"مرقة دجاج لبنان".

يشار إلى أنه يعرض لماغي بوغصن خلال موسم دراما رمضان هذا العالم، مسلسل "بروفا"، والذي يشاركها بطولته الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي.

​وتقوم فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.