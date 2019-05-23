ناصر القصبي يعلق على خطأ متداول بشأن مسلسل "العاصوف"

علق الممثل السعودي، ناصر القصبي، اليوم الخميس، على معلومة خاطئة متداولة بشأن أحدث مسلسلاته التلفزيونية "العاصوف"، المعروض جزءه الثاني من بداية شهر رمضان على فضائية "إم بي سي"السعودية.

وأوضح "القصبي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المسلسل ليس مأخوذا عن رواية "بيوت من تراب" للأديب الراحل عبد الرحمن الوايلي، وإنما فكرة العمل جاءت خالصة له.

أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة(مغلوطة) تتداول بكثره

حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي وهي ان العاصوف مأخوذ من روايه بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي والصحيح لايوجد رواية أصلاً وفكرة العمل جاءت للمسلس نفسة الذي كان أسمه بيوت من تراب وغيرناه الى العاصوف — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 23, 2019

وكشف أن المسلسل كان في البداية يحمل اسم "بيوت من تراب"، ثم تغير إلى "العاصوف".

وكان عدد من متابعي المسلسل السعودي "العاصوف" نشروا مشاهد مقتطعة منه خلال الأيام الماضية، وقالوا إنها تتضمن أخطاء فنية.

يذكر أن مسلسل "العاصوف" قوبل جزءه الأول، بموجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه العديدين له اتهامات أخلاقية، وأنه يطعن المجتمع السعودي بقصص لا تعكس صورته الحقيقية.