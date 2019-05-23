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22:36 23 مايو/ أيار 2019
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    فيسبوك

    "فيسبوك" يحقق رقما قياسيا في حذف الحسابات المزيفة خلال 3 شهور

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    أعلنت إدارة شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن تحقيقها رقما قياسيا في عدد الحسابات المزيفة المحذوفة من منصتها، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

    وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أنها حذفت 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    فيسبوك
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا، والذين يصل عددهم لما يقرب 2.38 مليار حساب.

    ويذكر أن "فيسبوك" أغلقت 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018، وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها، أي الربع الأخير من عام 2017.

    وجاء إعلان شركة "فيسبوك" عن الأرقام السابقة، من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءا من عام 2020، بدلا من نشره مرتين سنويا، مع إضافة حسابات موقع "إنستغرام" إليه.

    ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في اتصال مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الإثنان متساوين".

    وأوضحت "فيسبوك" أنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك، كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية.

    وأضافت الشركة في التقرير: "لقد شهدنا زيادة حادة في إنشاء حسابات مزيفة مسيئة على "فيسبوك" في الأشهر الستة الماضية، إذ تمكنا من تحديد معظم هذه الحسابات في غضون دقائق من التسجيل، ومع ذلك، فقد أسفرت الهجمات المبرمجة من إنشاء المزيد من هذه الحسابات الوهمية مما جعلها تتجاوز الكشف الأولي".

    وتابعت "فيسبوك" أنها زادت من حجم الكشف الاستباقي للمحتوى، الذي يتضمن المخدرات والأسلحة النارية، مشيرة إلى أنه خلال الربع الأول، وجدت أنظمتها وأوقفت 83.3٪ من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة المخدرات و69.9٪ من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة الأسلحة النارية، لشركة "فيسبوك"، قبل أن يتم التبليغ عنه من قبل المستخدمين.

    يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها شركة "فيسبوك" تقريرها للشفافية، وأعلنت أنها ستقوم بذلك كل 3 أشهر من الآن وصاعدا لكل من موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعين لها.

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