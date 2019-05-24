بالفيديو... جورج وسوف يسخر من إليسا... لم أندم أبدا على تصريحاتي

قال المطرب السوري، جورج وسوف، رأيه في المطربة اللبنانية، إليسا، مشيرا إلى أنها فنانة كبيرة وحققت الكثير من النجاحات الرائعة.

وصرح في الجزء الأول من حواره مع برنامج "عايشة شو"، أمس الخميس، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "النهار" المصرية، أنه يعرف إليسا منذ زمن طويل، قبل أن تحصد شهرتها الحالية، وأنه كان يحب الاستماع إليها وهي تغني للمطربتان الراحلتان وردة وأم كلثوم.

وقال: "كان أدائها حلو، ولكن لم يستوقفني شيء من أغانيها حاليا، ولكنها فنانة ناجحة ولها جمهورها على "السوشيال ميديا" وربنا يوفقها".

ثم سخر "وسوف" من إليسا، وتحديدا من كلمة "يلا"، التي رددتها في أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، من أحدث ألبوماتها الغنائية، فقال، "لما حد يخبرني بأمر ما ويخيّرني بين أمرين، أقول "يلا" زي إليسا".

وعن أصعب محطاته أكد جورج أنه قام بإجراء عمليتين في الفخذين مع بداية الألفية الثانية، ومر بأكثر من وعكة صحية ولكنه بخير الآن.

أما عن علاقته بالفنانة فيروز قال انه زارها مرة واحدة وعندما جلس أمامها ارتعش من عظمتها، وأكد أن الملحن جورج يزبك تنبأ له بمستقبل باهر وأنه سيكون مايكل جاكسون العرب.

وأكد جورج وسوف في برنامج "عايشة شو" أن الندم ليس في قاموسه، موضحا أنه لم يندم على شيء في حياته، وأنه راض تماما عن صراحته وسيظل هكذا طوال عمره، وأضاف أنه إذا غضب الناس منه فهم من يلامون في هذا وليس هو.