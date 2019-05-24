بالفيديو... نانسي عجرم ترد على هجوم أصالة عليها وتعمدها إغضاب الجمهور المغربي

ردت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، على ما هو متداول بشأن هجوم المطربة السورية، أصالة نصري، عليها في أحد البرامج التلفزيونية.

وأثناء استضافتها في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي" السعودية، عُرض أمام نانسي عجرم تصريحا قديم لأصالة من برنامجها "صولا" بشأن فنانة لا تحبها ولا تحب أغانيها.

ووصفت أصالة الفنانة في البرنامج بأنها "سلّالة"، وبأنها تظهر بشخصية مناقضة لحقيقتها.

وأكدت نانسي عجرم تعليقا على الفيديو، بأنها لم تصرح بأن أصالة هاجمتها، وإنما هي مثل كل الناس سمعت إن هناك خلافا بينهما، مشيرة إلى أنها عادة ليس لديها خلافات مع أحد.

وقالت: "لا أعرف إن كانت أصالة قصدتني بحديثها في ذلك الفيديو أم لا، ولكني صراحة ليس عندي خلاف معها، قد تكون هي لديها خلاف معي، ولكني لا أعرف سبب نشوبه".

نانسي عجرم: لا أعلم ماهو سبب كلام أصالة عني.. وأنا أحب أغانيها.#مجموعة_انسان#نانسي_عجرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/heCFBCjwwJ — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وعن آخر مرة التقت أصالة نصري، أشارت نانسي عجرم إلى أن ذلك كان في دورة العام الماضي من مهرجان "موازين" في المغرب، وأنها التقتها بالصدفة في بهو الفندق، وتحدثا سويا عن أبنائهما وعن الفن.

واختتمت نانسي عجرم حديثها عن أصالة بأنها "تحب أغانيها كثيرا، وتحترمها في الفن".

من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم في برنامج "مجموعة إنسان" إن كانت تعمدت إغضاب الجمهور المغربي، بعد رفضها تناول الحليب، الذي كان مقدما لها في المغرب في العام الماضي على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" الغنائي، كإكرام لها، ما جعل البعض يتهمها بالغرور والتكبر.

نانسي عجرم: لم أتعمد إغضاب الجمهور المغربي ولم أكن ضحية لحملة مقاطعة.#مجموعة_انسان#نانسي_عجرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Yjtlxbys6S — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 23, 2019

وتابعت أنها لم تكن ضحية لحملة مقاطعة في المغرب، كما يزعم البعض.