تصنيع مشروب كحولي استخدم في عهد مصر الفرعونية

تمكن علماء من جامعة القدس في إسرائيل من إعادة تطوير مشروب كحولي قديم كان قد استخدم قبل خمسة آلاف عام في مصر القديمة.

قام فريق العلماء بتحليل بقايا الخميرة التي بقيت في مسام الأوعية الخزفية التي كانت تستخدم لتخزين البيرة (الجعة) ونبيذ العسل.

© Fotolia / Brent Hofacker علماء يحذرون من أمراض خطيرة يسببها مشروب الكولا

وتعود أصول هذه الأواني الفخارية إلى عهد حكم الفرعون المصري نارمر(حوالي 3000 سنة قبل لميلاد) والملك الآرامي حزائيل (800 سنة قبل الميلاد) ونحميا (400 سنة قبل الميلاد).

وتمكن العلماء من إعادة تشكيل الجينات الخاصة لكل عينة من الخمائر، والتي تبين بأنها تشبه لحد كبير تلك المستخدمة حاليا في مصانع الجعة التقليدية في أفريقيا، الأمر الذي ساعد العلماء على إعداد نسخة خاصة من المشروب القديم.

ووصف العلماء بأن المشروب المنتج عالي الجودة وآمن للاستخدام، وتم نشر الدراسة على موقع "eurekalert".

وكان قد أعلن، في وقت سابق، على أن فريقا من العلماء من جامعة تورنتو الكندية وبالتعاون مع المتحف الوطني الجورجي قد عثروا على أقدم نبيذ في العالم، ويعود قدمه إلى 8 آلاف سنة وتم اكتشافه بواسطة التحليل الكيميائي لبقايا أوعية من الطين من العصر الحجري الحديث.