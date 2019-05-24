وصفوه بـ"المخزي"... ضجة في الجزائر بسبب مقطع المعلمة (فيديو)

أثار مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حالة من الاستياء والاستنكار بين النشطاء.

ويظهر المقطع تعرض معلمة للتعنيف ومضايقات من التلاميذ في ولاية البليدة، شمالي الجزائر، وتسبب في ضجة كبيرة بالشارع الجزائري، بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت بالقرب من متوسطة الأمير عبد القادر التابع لبلدية أولاد يعيش بالبليدة، وقام التلاميذ برشق مراقبتهم بالبيض والفارينية ويمزقون ملابسها على قارعة الطريق.

ووصف المتابعين على صفحات "فيسبوك" الحادث بالمنظر المخزي، "فيما تسأل بعض من المسؤول عن انحلال الأخلاقي في أوساط التلاميذ".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصالح الأمن الحضري لحي 1024 فتحت تحقيقا في الحادث، "وقامت بتوقيف بعض التلاميذ إلا أن المراقبة تنازلت على الشكوى، وحسب بعض أهالي التلاميذ فان المتوسطة شهدت حادث محاولة ذبح تلميذ لآخر بالقرب من المؤسسة قبل 3 أسابيع".