كيف تسافر بوزن خفيف والتخلص من ثقل الحقائب (فيديو)

يعاني الكثير من محبي السفر من مشكلة الحقائب والأشياء التي يصطحبونها معهم خلال سفرهم.

يزيد من متعة السفر الحقائب الخفيفة وخفة الحركة، وهذه مجموعة من النصائح التي قدمها موقع "stuff" النيوزيلندي، وهي نصائح تصلح للنساء والرجال.

— ملابس خفيفة ومتعددة الاستخدامات

الاعتماد على أخذ ملابس قليلة متمثلة بزوج من السراويل المناشسبة لليل والنهار والتي تتحمل عددا من الصعوبات كإمكانية الجفاف السريع في حال سقط عليها شيء.

— إلكترونيات محدودة وشاحن متنقل

عدم اصطحاب أشياء إلكترونية كثيرة خلال السفر ان كنت ذاهب في إجازة.

— حقيبة اليد جواز السفر والمال

ضع في حقيبة اليد جواز السفر والهاتف المحمول، وسماعات الأذن، وسدادات الأذن، و3 طرق للحصول على المال والنظارات كافة.

— عدم شحن الحقائب

حيث سيخفف ذلك عبئ الحركة ويدفعك مباشرة إلى باب المطار بعد هبوط الطائرة، ويعني ذلك أيضا تلافي دفع أي من رسوم شحن الحقائب التي تفرضها شركات السفر منخفضة التكلفة وبعض الخطوط الجوية الأخرى.

خفض عدد الأمتعة يساعد أيضا على الالتحاق برحلات طيران مبكرة في حال تأجيل رحلتك.