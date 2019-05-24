بالفيديو... وليد سليمان يخلع ملابسه وينفعل على فريق "رامز في الشلال"

صدر من صانع ألعاب النادي الأهلي المصري والمنتخب المصري لكرة القدم، وليد سليمان، رد فعل غير متوقع، فور سماعه ضوت غوريلا برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وذلك في حلقة اليوم الجمعة 24 مايو/أيار الجاري.

وخلع "سليمان" سترة الإنقاذ الخاصة به وكذلك خوذته، عند سماعه لصوت الغوريلا، وانفعل على فريق عمل البرنامج، ما جعل مقدم البرنامج، الفنان رامز جلال، يعلق ساخرا بأنه "يبدو أنه معترض على طرده من الملعب".

واستطاع رامز جلال أن يهدئ من ثورة وليد سليمان بعدما كشف له عن شخصيته، وسأله مازحا عن رأيه في إطلالته الجديدة ولون شعره.

وعلق رامز جلال، على وليد سليمان، بعبارة ساخرة، في مقدمة برنامجه: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان وأمير مملكة التين الشوكي، وإيه تيشرت النقاشين اللي جاي بيه ده يا وليد".

وقال وليد سليمان: "مع تش فريش مفيش حاجه هتوقفني"، فرد عليه رامز جلال ساخر: "طارق حامد بيوقفك".

وخلال المقلب، قال رامز جلال لوليد سليمان عندما استغاث بهم من أنه يمكن أن يسقط: "لو ما جبتش الدوري هنعلقك تاني".

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.