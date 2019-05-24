بالفيديو... ليلى غفران: محمد رمضان بنى نجوميته على جثة ابنتي الراحلة

شنت المطربة المغربية، ليلى غفران، هجوما على الممثل المصري، محمد رمضان، رافضة أي عروض للتمثيل معه.

واتهمت "غفران" في حلقة اليوم الجمعة من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، محمد رمضان بأنه بنى نجوميته على حساب ابنتها الراحلة.

وتقصد ليلى غفران بتصريحها، أن أحداث مسلسل "ابن حلال" لـ محمد رمضان يحمل إسقاطا على حادثة مقتل ابنتها الوحيدة "هبة" في عام 2010.

وتضمنت الحلقة الـ11 من مسلسل "ابن حلال"، حادثة مقتل فتاتين بالسلاح الأبيض، إحداهما ابنة فنانة مشهورة، على يد ابن أحد المسؤولين في الدولة، وترتيب الأمور لاتهام عامل بسيط بارتكاب الجريمة.

ومسلسل "ابن حلال" دراما اجتماعية تتطرق للحياة بين عالم الأثرياء وعالم الفقراء، والظلم الذي يحول الإنسان من الطيبة المطلقة إلى الشر المطلق.

وتدور قصة المسلسل حول شاب فقير قدم من الصعيد ليبحث عن قوت يومه، ويتورط في جريمة قتل فتاة، ويحكم عليه بالإعدام ويدخل السجن، ثم يهرب منه ليتحول إلى شخص آخر يتاجر في السلاح ويهوى المشاكل ويواجه التحديات بمنتهى العنف.