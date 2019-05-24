إليسا ترد على سخرية جورج وسوف منها

وكان "وسوف" سخر من أغنية إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، في الجزء الأول من حواره مع برنامج "عايشة شو"، أمس الخميس، وتحديدا من كلمة "يلا"، التي رددتها في الأغنية.

© AFP 2019 / OLIVIER MORIN بالفيديو... جورج وسوف يسخر من إليسا... لم أندم أبدا على تصريحاتي

وقال: "لما حد يخبرني بأمر ما ويخيّرني بين أمرين، أقول "يلا" زي إليسا".

وصرح جورج وسوف للبرنامج أنه يعرف إليسا منذ زمن طويل، قبل أن تحصد شهرتها الحالية، وأنه كان يحب الاستماع إليها وهي تغني للمطربتان الراحلتان وردة وأم كلثوم.

وقال: "كان أدائها حلو، ولكن لم يستوقفني شيء من أغانيها حاليا، ولكنها فنانة ناجحة ولها جمهورها على "السوشيال ميديا" وربنا يوفقها".

شكرا على كلامك وعلى ذوقك، والله يخليك بصحتك بالنجاح اللي بيلبقبك.@wassouf — Elissa (@elissakh) May 24, 2019

من جانبها، علقت إليسا على تصريحات جورج وسوف عنها قائلة: " شكرا على كلامك وعلى ذوقك، والله يخليك بصحتك بالنجاح الذي يليق بك".