بالفيديو.... جورج وسوف: في هذه الحالة فقط يمكن للمطربة أصالة العودة إلى سوريا

صرح المطرب السوري، جورج وسوف، إنه لديه لوما كبيرا على مواطنته المطربة، أصالة نصري، فيما يتعلق بتصريحاتها بشأن بلدها سوريا.

وفيما أكد "وسوف" في الجزء الثاني من حواره مع برنامج "عايشة شو"، اليوم السبت، والمذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه ليست لديه مشاكل شخصية مع أصالة، إلا أنه وضع شرطا من أجل عودتها إلى بلدها.

وقال: "أصالة هي فنانة تغني حلو، ولكن عندي ملامة كتير عليها، وأنا بفرح لنجاحها، وعندما علمت أنها ترغب في العودة إلى وطنها، فرحت، ولكن يجب عليها أن تعتذر من الذين غلطت في حقهم".

وتابع موضحا: "يجب أن تعتذر من شعبها وكذلك من الجيش السوري عما قالته عنهم".

ودعا جورج وسوف في اللقاء أن "يحفظ سوريا وكل البلدان العربية من كل شر ومن كل الحروب وأي شيء فيه دم وذبح وظلم لهم".

وكانت آخر تصريحات أصالة نصري عن الأوضاع في سوريا، تغريدة أطلقتها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، التي أكدت فيها أن المشاكل التي يعانيها وطنها لا يساهم بتاتا في إكمال أي نجاح أو فرح.

حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص #سوريا — Assala (@AssalaOfficial) May 9, 2019

وغردت: "وقالت أصالة: "حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص.. سوريا".