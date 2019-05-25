إصابة "جيمس بوند" أثناء تصوير أحدث أفلامه... والشركة المنتجة توضح مصيره

وجاء في بيان أصدرته الشركة المنتجة للفيلم، الأربعاء، أن "كريغ" سيخضع لجراحة طفيفة في الكاحل، إثر تعرضه لإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد في جامايكا، وأضافت أنه سيلزم الراحة بعدها لمدة أسبوعين، قبل أن يتم استئناف التصوير مرة أخرى.

وأكدت الشركة أنها ملتزمة بجدول مواعيد تصوير الفيلم، وكذلك بموعد طرحه في صالات السينما، المقرر في نيسان/أبريل 2020.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx — James Bond (@007) May 22, 2019

والفيلم يحمل رقم 25 في مسيرة أفلام "جيمس بوند"، بينما هو الخامس بالنسبة لدانييل كريغ، بعدما قدم على التوالي أفلام "Casino Royale" في 2006 و"Quantum of Solace" من إنتاج 2009 و"Skyfall" في 2012 و"Spectre" إنتاج 2015.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة أحدث أفلام "جيمس بوند"، الممثل من أصول مصرية، رامي مالك، الذي حاز على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي هذا العام، عن تجسيده لدور المطرب الراحل فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsody" أو "الملحمة البوهيمية".