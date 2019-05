بفضل كلبة... أحدث أفلام براد بيت وليوناردو دي كابريو يفوز بجائزة في مهرجان "كان" (فيديو)

بعد 25 عاما من النجاح الكبير لفيلمه "Pulp Fiction"، في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، فاز الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، "Once Upon a Time in Hollywood"، بجائزة في المهرجان بفضل كلبة ظهرت في الفيلم.