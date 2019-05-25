فنان أردني يكشف ماذا حدث عندما غنى للمرة الأولى أمام العاهل الأردني... وماذا كان يخفي تحت ملابسه (فيديو)

كشف الفنان الأردني، عمر العبداللات، كواليس غنائه للمرة الأولى أمام العاهل الأردني الراحل، الملك حسين، وذلك في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وروى "العبداللات" في حلقة اليوم السبت من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي" السعودية، لأول مرة تفاصيل غنائه أمام ملك الأردن الراحل، في استاد عمان في عام 1989.

وأشار إلى أنه كان عسكري في سلاح المشاه وقتها، وبسبب شغفه للغناء، خالف أوامر قائده المباشر، وارتدى الزي العربي تحت ملابسه العسكرية وشدا بصوته أمام الملك حسين في الحفل.

عمر العبداللات يحكي قصة غنائه لأول مرة أمام جلالة الملك حسين رحمه الله.#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/lw1ANGkaWw — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وتابع: "بعدما انتهيت من الغناء أخبروني بأن الملك حسين يرغب في لقائي، فذهبت إليه، وأشاد بصوتي، وسألني إن كنت أعمل أم لا فأخبرته بأنني عاطل عن العمل خوفا من إعلامه بأنني في الجيش وخوفا من غضب قائدي المباشر، وبعد افتضاح أمري بعد انتهاء الحفل صدرت أوامر بحبسي عقابا على غنائي".

وأردف عمر العبداللات أنه في اليوم التالي، نادته القيادة العامة، وأخبرته رسميا بأنه أصبح "صوت الأردن"، بأمر من الملك حسين، وأنه سيكون مكلفا بأداء كل الأغاني الوطنية، وذلك براتب ضخم وقتها هو 70 دينار أردني، ما يوازي 100 دولار أمريكي.

ولكن أشار "العبداللات" إلى أن طلبه بالاستمرار في الجيش قوبل بالرفض، وتم تسريحه منه، وسافر بعدما إلى إسبانيا للغناء في احتفالية حضرها الملك حسين.

ماذا حدث لـ عمر العبداللات بعد غنائه لأول مرة أمام جلالة الملك حسين رحمه الله ؟#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/MeTtwb4zlE — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

عمر العبداللات: رحمة الله على جلالة الملك حسين ومهما حكيت عنه لا يمكن أن أعبر عن حبي له.#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/L5FA1gDCAN — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019

وأشاد عمر العبداللات بالملك الراحل حسين في البرنامج، قائلا عنه: " رحمة الله عليه ذلك الإنسان الذي فقدناه، وكلام الدنيا لا يعبر عن جزء صغير من حبي له، وهو بمثابة والدي وأهلي، وكان داعما لكل الناس وعلى كل المستويات، ودعمني بصورة لم أكن أحلم بها".