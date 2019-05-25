انطلاقة جديدة لـ"سبايس جيرلز" من دبلن بعد غياب سنوات

افتتحت فرقة "سبايس جيرلز"، التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة في التسعينيات، أول جولة موسيقية لفرقتهن عقب لم الشمل في دبلن بعد طول انتظار.

وأعلنت فرقة موسيقى البوب البريطانية لم الشمل وإطلاق جولة موسيقية العام الماضي. وحظيت الفرقة بشهرة عالمية مع أغنية (وانابي) في عام 1996، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة، التي تضم ميلاني براون (سكيري سبايس) وجيري هورنر (جنجر سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس)، 13 حفلا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن ثم تنتقل حفلات الفرقة لعدد من المدن بأنحاء بريطانيا.

وغابت عن الفريق فيكتوريا بيكام، التي كانت تعرف باسم (بوش سبايس)، وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام وقد تمنت "حظا طيبا للفتيات" على انستجرام يوم الجمعة.

وكان أول ظهور لفريق "سبايس غيرلز" في عام 1994، ثم انفصلن في عام 2000، ولكن التئم شملهن من جديد في جولة عالمية في عام 2007.

واجتمع عضوات الفريق مرة أخرى في عام 2012، لتقديم أداء غنائي في حفل ختام أولمبياد لندن.