ياسمين الخطيب ترفض الإجابة عن سؤال محرج يتعلق بتعرضها للإجهاض

رفضت الفنانة التشكيلية والكاتبة المصرية، ياسمين الخطيب، الإجابة عن سؤال محرج، أثناء استضافتها في حلقة اليوم السبت من برنامج "شيخ الحارة".

ووجه شيخ الحارة سؤالا لياسمين الخطيب عن سر إجهاضها لنفسها 3 مرات، فكان ردها: "لا أحب أن أجيب عن هذا السؤال لأن الإجابة شخصية ولا أحب أن تكون حياتي الشخصية علنا لجمهوري"، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأشارت "الخطيب" خلال لقائها في البرنامج المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أن أول عريس لها كان ابن الجيران، وأهداها سيارة في عيد ميلادها، معقبة: "من أين أحضر شيخ الحارة هذه المعلومات، هذه الأمور لا يعلمها أحد".

ولفتت إلى أنها كانت تبتز أهلها في مرحلة المراهقة، حينما كانوا يرفضون لها أي طلب تطلبه وتهددهم بأن تلقي بنفسها من شرفة المنزل، موضحة: "كانت كل مطالبي تنفذ خوفا علي وكان أهلي يدللوني جدا ولهذا كنت أكره أن يرفض أي شخص تنفيذ مطلبا لي".

وكشفت ياسمين الخطيب لبرنامج شيخ الحارة، عن تلقيها عرضين للزواج، أحدهما من لاعب كرة قدم في فريق نادي الزمالك، وآخر من صاحب قناة فضائية.

وردت الخطيب بأن لاعب الكرة الذي طلبها للزواج كان يلعب بفريق الزمالك المصري منذ سنوات: "أكيد لن أقبل الزواج من أهلاوي".

وعن مالك القناة الفضائية، قالت الخطيب، إنها كانت تعد لتقديم برنامج على هذه القناة، وتوقفت التجهيزات بسبب رفضها عرضا للزواج من مالك القناة، متابعة: "لا يمكن أن أتزوج إلا لو كنت بحب.. ومالك القناة عرض الزواج بطريقة خاطئة وشعرت أن هناك مساومة على تقديم البرنامج".

كما أقرت ياسمين بما واجهها به "شيخ الحارة" عن طردها من محطة راديو، بسبب غيرة زوجة مدير المحطة.