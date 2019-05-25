سر حذف حلقة ياسمين الخطيب في "شيخ الحارة" من "يوتيوب"

فوجئ المتابعون للبرنامج الحواري "شيخ الحارة" بحذف حلقته لليوم السبت من على "يوتيوب"، والتي كانت ضيفة فيها الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

كما أن فضائية "القاهرة والناس" المصرية العارضة للبرنامج حصريا عبر شاشتها، حذفت الفيديوهات المتعلقة بهذه الحلقة، من على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتسبب حذف الفيديوهات في تساؤل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين حول السر وراء عدم نشر الحلقة على "يوتيوب".

وتساءل أحد المغردين على "تويتر": " ليه حلقة ياسمين الخطيب اتشالت من اليوتيوب".

#شيخ_الحارة لية حلقة ياسمين الخطيب اتشالت من اليوتيوب… — عبد الرحمن محمود (@s7oda35) May 25, 2019

​وكانت ياسمين الخطيب نوهت عن لقائها في "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاحتماعي "فيسبوك".

ووصفت "الخطيب" بسمة وهبة بأنها "مصاصة دماء"، بسبب أسئلتها المحرجة لها.

وتطرق برنامج "شيخ الحارة" مع ياسمين الخطيب لموضوعات عدة، منها علاقتها بالمخرج المصري خالد يوسف، ورأيها في الفيديوهات الإباحية المنسوبة إليه، وعن إجهاضها لنفسها 3 مرات، وتلقيها عرض زواج من لاعب كرة قدم في نادي الزمالك المصري.

وتعتبر ياسمين الخطيب من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إثارتها لأزمات، ومنها ما يتعلق بزواجها من المخرج خالد يوسف، ومن قبله أزمة إصدارها لكتاب يحمل عنوان "ولاد المَرَة"، وهو اللفظ الذي يشكل إساءة للنساء بداخل مصر.

كما أن الخطيب تعد من المناصرات لحقوق المرأة، ودائما ما تطالب بنيلها حقوقها.