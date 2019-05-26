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    خالد يوسف

    المخرج خالد يوسف: سأقاضي ياسمين الخطيب والمذيعة التي استضافتها

    © Photo / سامح أبو الحسن
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    الموضوع:
    رمضان 2019 (52)
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    أعلن المخرج والعضو في مجلس الشعب المصري، خالد يوسف، أمس السبت، عن مقاضاته للفنانة التشكيلية والكاتبة المصرية، ياسمين الخطيب، وذلك بعد تصريحاتها في أحدث حلقات برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

    وقال "يوسف" في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس".

    الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب
    © Photo/ Facebook/ Yasminelkhateib
    سر حذف حلقة ياسمين الخطيب في "شيخ الحارة" من "يوتيوب"
    وأعلن خالد يوسف: "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، ‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي، ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي، وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي، بزعمها الزواج مني، ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم ابنتي".

    ‎وتابع: "وكلفت المحامي أيضا برفع قضايا علي كل من روّج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية، متعمدا التشهير، بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات "يوتيوب" الذين يألفون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة، ‎فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات، ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي، وكل أصحاب الفيديوهات المنشورة، والذين يحللون ويدّعون العلم ببواطن الامور ويروّجون لإشاعات من وحي خيالهم، سأرد علي الجميع بالقانون لأني لدي أمل أن يكون لدينا".

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    ‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة #القاهرةوالناس وبرنامج #شيخ_الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم ‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الاخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد اكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي ‎وكلفت المحامي ايضا برفع قضايا علي كل من روج عني اكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية واصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الاساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة ‎فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الامور ويروجون لاشاعات من وحي خيالهم سأرد علي الجميع بالقانون لاني لدي امل ان يكون لدينا #دولة_قانون. #khaledyoussef

    A post shared by Khaled Youssef (@khaledyoussef_official) on May 25, 2019 at 2:04pm PDT

    وكانت ياسمين الخطيب، صرحت في حلقة أمس السبت من برنامج "شيخ الحارة"، بأنها تشعر بالشفقة الشديدة على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري، خالد يوسف، ولكنها غير متعاطفة معهن.

    وأضافت "الخطيب" للبرنامج أنها لم تكن وراء تسريب هذه الفيديوهات أو تصويرها، موضحة أن الفنانات اللاتي ظهرت في الفيديو أكدن أن الفيديو تم تصويره في 2014، في الوقت الذي لم يربطها بخالد يوسف أي صلة.

    الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب
    © Photo/ Facebook/ Yasminelkhateib
    ياسمين الخطيب: زواجي من خالد يوسف "لعنة" وتتحدث عن بطلات فيديوهاته الإباحية
    ووصفت ياسمين الخطيب، زواجها من المخرج خالد يوسف في برنامج "شيخ الحارة" بـ"اللعنة"، إذ ذكرت مرارا وتكرارا أنها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.

    يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.

    وتم القبض حتى الآن على كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترف الثنائي منى فاروق وشيما الحاج أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف.

    الموضوع:
    رمضان 2019 (52)

    انظر أيضا:

    سر حذف حلقة ياسمين الخطيب في "شيخ الحارة" من "يوتيوب"
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