استقالة مذيعة "شيخ الحارة" بسبب حلقة ياسمين الخطيب

قدمت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، استقالتها من فضائية "القاهرة والناس" المصرية، بعد إذاعة أحدث حلقات برنامجها "شيخ الحارة" مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

واستقالت بسمة وهبة من القناة، بعد نشوب خلاف كبيرة بينها وبين إدارة القناة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

© Photo / سامح أبو الحسن المخرج خالد يوسف: سأقاضي ياسمين الخطيب والمذيعة التي استضافتها

وبدأت الأزمة بعد عرض حلقة أمس السبت، من البرنامج، إذ كانت "وهبة" أعلنت لإدارة القناة رفضها أن تبث، بسبب تطرق ياسمين الخطيب إلى أسماء العديد من الشخصيات العامة،

ولكن فوجئت مقدمة البرنامج بسمة وهبة ببث الحلقة، لكنها توصلت مع إدارة القناة إلى وقف بثها في الإعادة على "القاهرة والناس 2"، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن المخرج السينمائي خالد يوسف أعلن تحريك دعوى قضائية يختصم فيها فضائية "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته بسمة وهبة وضيفته الأخيرة ياسمين الخطيب، بدعوى "الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد".

وفي ذات السياق، أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة، بناءا على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو/أيار الجاري، التى استضافت فيها الممثل المصري، ماجد المصرى، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، بحسب تقارير محلية.

وأضاف نقيب الإعلاميين المصريين، دكتور طارق سعدة، فى بيان له عن بسمة وهبة: "خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين " 2 — 19 " من قانون النقابة".