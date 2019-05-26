صورة مؤثرة للممثل السعودي خالد سامي بداخل المستشفى تشعل "تويتر"

تسببت صورة مؤثرة للممثل السعودي، خالد سامي، في أن تجذب اهتمام المغردين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، وتصبح من أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية

ويظهر "سامي" في الصورة التي شاركها معد برنامج "UFM"، راشد العقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وهو يرقد بداخل غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات جدة.

وعلق "العقيل" مع الصورة: "الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة لاتحرموه من دعواتكم".

الفنان #خالد_سامي

يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة

لاتحرموه من دعواتكم.. pic.twitter.com/DmIQOyj8Nk — راشد العقيل (@RashedMbc) May 25, 2019

وحازت الصورة على تفاعل كبير من جانب جمهور ومحبي خالد سامي، ودعوا له بالشفاء العاجل.

ولم يتم الكشف عن أسباب دخول خالد سامي المستشفى.

وخالد سامي حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينيات التي شاركت في عدد من المهرجانات، كما أنه قدم عددا من الشخصيات التي أحبها الجمهور العربي، مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير"، وهو أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجا وممثلا.