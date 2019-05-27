تسجيل
11:55 27 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    الممثل المصري بيومي فؤاد

    بيومي فؤاد: من الجميل ألا أضحك مفيد فوزي... وفيلم "ورد مسموم" مسيء لمصر (فيديو)

    © Photo/ Facebook/ bayoumifouadofficialpage
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    رمضان 2019 (56)
    0 0 0

    رد الممثل الكوميدي المصري، بيومي فؤاد، على هجوم الإعلامي المصري، مفيد فوزي، عليه في برنامج تلفزيوني، بينما انتقد بشدة أحد الأفلام المصرية.

    وأثناء حلوله ضيفا في حلقة اليوم الاثنين من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي 1" السعودية، عرض أمام بيومي فؤاد تصريحا لمفيد فوزي في برنامج "شيخ الحارة"، يقول فيه له: "ارحمنا يا أخي"، في إشارة منه إلى أنه شعر بالسأم من ظهور فؤاد المتعدد في الكثير من الأعمال الدرامية، وأنه لا يضحكه.

    وكان تعليق بيومي فؤاد في برنامج "مجموعة إنسان" على تصريح مفيد فوزي، بأنه من الجميل أنه لا يضحك مفيد فوزي، لأنه إذا استطاع أن يضحكه فسيكون "ضحكا قديما" للغاية على حد تعبيره، مبررا ذلك أن الضحك لديه وقف عند مرحلة معينة.

    وأشار بيومي فؤاد إلى أن مفيد فوزي حضر مسرحية "30 يوم في الساحل"، وقابل الممثل الكوميدي محمد هنيدي بعد نهاية العرض، ولكنه لم يلتقيه.

    من ناحية أخرى، انتقد بيومي فؤاد في برنامج "مجموعة إنسان" فيلم "ورد مسموم"، واعتبر أنه يسيء إلى مصر.

    وقال: "الفيلم يتناول المدابغ، ولم أشاهد سوى أشياء قذرة في أحداثه، وكنت سأشعر بالضيق لو أن تلك المدبغة في الصومال أو السودان، فالفيلم لم يصور سوى بيوت قذرة وحصان ميت وحوله حشرات ومياه مجاري ولم يصور حتى حديقة واحدة".

    وتابع: "الممثلين بذلوا مجهودا رائعا في فيلم "ورد مسموم"، وأقول لمخرج العمل أنك بذلت مجهود رائع ولكن بلدنا حلوة".

    وفيلم "ورد مسموم" من بطولة محمود حميدة، وكوكي، ومن إخراج فوزي صالح.

    الموضوع:
    رمضان 2019 (56)

    انظر أيضا:

    أنطونيو بانديراس أفضل ممثل... قائمة جوائز مهرجان "كان" الكاملة (صور)
    ممثل يكشف ما يفعله زملاؤه لتتصدر أعمالهم "الترند"
    بالفيديو... إلهام الفضالة: ناصر القصبي أفضل ممثل بالخليج
    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يعيد انتخاب ممثل السعودية رئيسا فخريا
    ممثل "حزب الله" بحث في موسكو اعتداء إسرائيل على النفط والغاز اللبناني
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مسلسلات رمضان, أخبار رمضان, رمضان, مشاهير, إم بي سي, بيومي فؤاد, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك