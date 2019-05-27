بيومي فؤاد: من الجميل ألا أضحك مفيد فوزي... وفيلم "ورد مسموم" مسيء لمصر (فيديو)

رد الممثل الكوميدي المصري، بيومي فؤاد، على هجوم الإعلامي المصري، مفيد فوزي، عليه في برنامج تلفزيوني، بينما انتقد بشدة أحد الأفلام المصرية.

وأثناء حلوله ضيفا في حلقة اليوم الاثنين من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي 1" السعودية، عرض أمام بيومي فؤاد تصريحا لمفيد فوزي في برنامج "شيخ الحارة"، يقول فيه له: "ارحمنا يا أخي"، في إشارة منه إلى أنه شعر بالسأم من ظهور فؤاد المتعدد في الكثير من الأعمال الدرامية، وأنه لا يضحكه.

وكان تعليق بيومي فؤاد في برنامج "مجموعة إنسان" على تصريح مفيد فوزي، بأنه من الجميل أنه لا يضحك مفيد فوزي، لأنه إذا استطاع أن يضحكه فسيكون "ضحكا قديما" للغاية على حد تعبيره، مبررا ذلك أن الضحك لديه وقف عند مرحلة معينة.

بيومي فؤاد: جميل أوي إني ما بضحك مفيد فوزي لانه بيكون الضحك قديم جداً #مجموعة_انسان#بيومي_فواد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/jo7ebyj5hp — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 26, 2019

وأشار بيومي فؤاد إلى أن مفيد فوزي حضر مسرحية "30 يوم في الساحل"، وقابل الممثل الكوميدي محمد هنيدي بعد نهاية العرض، ولكنه لم يلتقيه.

من ناحية أخرى، انتقد بيومي فؤاد في برنامج "مجموعة إنسان" فيلم "ورد مسموم"، واعتبر أنه يسيء إلى مصر.

بيومي فؤاد: فيلم " ورد مسموم " لم أرى فيه إلا أشياء قذرة #مجموعة_انسان#بيومي_فواد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/HMa8jt8J21 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 26, 2019

وقال: "الفيلم يتناول المدابغ، ولم أشاهد سوى أشياء قذرة في أحداثه، وكنت سأشعر بالضيق لو أن تلك المدبغة في الصومال أو السودان، فالفيلم لم يصور سوى بيوت قذرة وحصان ميت وحوله حشرات ومياه مجاري ولم يصور حتى حديقة واحدة".

وتابع: "الممثلين بذلوا مجهودا رائعا في فيلم "ورد مسموم"، وأقول لمخرج العمل أنك بذلت مجهود رائع ولكن بلدنا حلوة".

وفيلم "ورد مسموم" من بطولة محمود حميدة، وكوكي، ومن إخراج فوزي صالح.