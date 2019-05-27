شحن هاتفك في المطارات يعرضه لخطر شديد

قد ترغب في التفكير مرتين قبل استخدام واحدة من محطات شحن الهواتف الذكية السهلة الاستخدام الشائعة في المطارات.

ويحذر الخبراء الأمنيون بشدة من أن استخدام منافذ "USB" العامة، قد تعرض أصحاب الهواتف الذكية لما يطلق عليه "Juice Jacking"، وهو عندما يقوم "الهاكرز" بتعديل منافذ "USB" سرا من أجل تثبيت البرامج الضارة على الهاتف أو سرقة البيانات الشخصية، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتشمل هذه البيانات، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، والصور، وجهات الاتصال الخاصة بك.

ويقول كاليب بارلو، نائب رئيس "إكس-فورس ثريت إنتليجنس" في "آي بي إم سيكيوريتي" إن الوصول إلى منفذ "USB" عام يشبه إلى حد بعيد العثور على فرشاة أسنان على جانب الطريق ووضعها في فمك.

وينصح خبراء الأمن أصحاب الهواتف الذكية بضرورة إحضار شواحنهم الخاصة بهم عند السفر، أو شاحن محمول لتجنب استخدام منفذ "USB" عام.

وفي حال نسيان إحضارها، فإنهم يؤكدوا أن هناك وسائل أمان أخرى متوافرة في الأسواق، عند الحاجة الشديدة لشحن الهاتف من منافذ "Usb" عامة في المطارات، وهي بشراء "واقي"، وفقا لموقع "Lifehacker".

وهو عبارة عن "دونجل" صغير يمكن وضعه أمام سلك الشحن الخاص بك والذي يمنع انتقال أي بيانات إلى الهاتف، ويشير "بارلو" إلى أنه لا يمرر فقط للهاتف سوى الشحن الكهربائي.

ويعد "الواقي" مدافع عن أي هجمات "Juice Jacking" تتعرض لها الهواتف الذكية عند شحنها في أماكن عامة.