فابريغاس يطلب من قصي الخولي طلبا غريبا في صورة تجمعهما (صورة)

نشر اللاعب الإسباني ونادي موناكو الفرنسي، سيسك فابريغاس، على صفحته الخاصة على "تويتر"، صورة جمعته بالممثل السوري، قصي خولي، يوم أمس الأحد 26 مايو/أيار.

الإسباني صاحب الـ32 عاما، نشر صورته مع الممثل السوري لتحظى بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

والطريف بالأمر التعليق الذي أضافه اللاعب الإسباني، وجاء باللغة العربية ، قال فيه: "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص،

كل التوفيق، وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".

مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا @firstLadyD4 في اجمل مسلسل عربي #خمسة—ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه. 🤗👏🏻#غمار_الغانم @kosaikhaulii pic.twitter.com/WyYiAaAQQw — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) ٢٦ مايو ٢٠١٩

ويظهر خولي في مسلسل "خمسة ونص" مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم السوري، بالإضافة إلى نجوم آخرين، ويعرض خلال شهر رمضان الحالي.