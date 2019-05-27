غادة عبد الرازق تتحدث عن صعوبة العمل مع هيفاء وهبي

استبعدت الممثلة المصرية، غادة عبد الرازق، أن تجتمع مرة أخرى مع الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من بعد تعاونهما فنيا في فيلم "دكان شحاتة" قبل 10 سنوات.

وقالت "عبد الرازق" في البرنامج الإذاعي "رسايل"، المذاع عبر أثير "نجوم إف إم" المصرية، أمس الأحد، إنه "من الصعب أن تجتمع مع هيفاء وهبي في عمل فني واحد، وذلك لأن كل واحدة منا لها نجوميتها وشخصيتها وأدوارها".

ووجهت غادة عبد الرازق رسالة إلى هيفاء وهبي من خلال البرنامج، هي "أنا أحبك وأحب شكلك جدا".

وكان العمل الفني الوحيد الذي جمع بين غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي هو فيلم "دكان شحاتة"، من إخراج خالد يوسف، وعرض بدور السينما في 2009.

ونفت غادة عبد الرازق في البرنامج استمرار خلافها مع الفنانة المصرية، إلهام شاهين، بعد أن حذفت الأخيرة مشاهد لها من فيلم "خلطة فوزية"، الذي أنتجته في عام 2008.

وقالت: "لست غاضبة من إلهام شاهين، فتلك الأمور مر عليها سنوات طويلة، وأنا أحبها جدا كفنانة وإنسانة".

كما أكدت غادة عبد الرازق في برنامج "رسايل" على تصريح الفنانة سمية الخشاب في أحد لقاءاتها التلفزيونية، وهي أنها لا تعتبرها صديقة لها، مشيرة إلى أنهما زملاء ولم يكونا مقربين من بعضهما البعض في يوم من الأيام.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق تشارك بموسم رمضان هذا العام بمسلسل "حدوتة مرة".