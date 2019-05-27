سبع ملاعق ومفكي براغي..أطباء يعثرون على عدد من الأشياء في معدة رجل هندي

شعر مواطن هندي من مقاطعة ماندي، بآلام في بطنه، فتوجه سريعا إلى مشفى لال بهادور شاستري الحكومي، ليقوم الأطباء على إجراء فحص بالأشعة للمريض.

المواطن الهندي خضع لفحص بأشعة "إكس"، وقام الأطباء بتحويله سريعا لغرفة العمليات، وذلك بعدما عثروا على مفاجأة في بطن الرجل.

وخلال العملية تمكن الأطباء من إخراج سبع ملاعق فولاذية صغيرة، وفرشاتي أسنان ومفكي براغي صغيرين، بالإضافة لسكين صغير وقضيب.

وقد أصيب الأطباء بالدهشة لأن المريض كان لايزال على قيد الحياة، بحسب ما نقلت صحيفة "thesun" البريطانية.

وقال الأطباء بأن المريض يعاني مما يعرف بمرض " بيكا" وهو مرض يؤدي إلى قيام الإنسان بالتهام أشياء لا تصلح للاستهلاك البشري.

وأضاف الأطباء بأن المريض لايزال في العناية المشددة على أمل أن يتعافى بسرعة.