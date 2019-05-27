بعد وقف "شيخ الحارة"... بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن تعرضها لمحاولة قتل منذ عدة سنوات عندما كانت تعمل في قنوات روتانا، موضحة أن الشكوك كانت تحوم حول سيدة.

وأوضحت الإعلامية المصرية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "تفاعلكم"، الذي تُقدمه الإعلامية سارة دندراوي، على قناة "العربية"، أنها تعرّضت لحادث سيارة، كان عليه علامة استفهام، بأنه مدبر ولكن لم يتم التعرف على مرتكب هذه الواقعة، بشكل رسمي.

وأضافت بسمة، أن الشكوك كانت تحوم حول سيدة، لكنها لم تفصح عن اسمها، مردفة: "لكن هي تعرف نفسها".

وعن إصابتها مجددا بمرض السرطان، قالت إنها تعرضت للإصابة بالسرطان مرة واحدة وشُفيت منه، موضحة أنها عندما تعرضت لوعكة صحية أخرى لم تكن عودة للسرطان، ولكنها كانت إصابة بأمراض خطيرة في المعدة.

ونوهت إلى أنها سافرت للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، لإجراء عملية جراحية وبالفعل شُفيت من هذا المرض.

وأكدت وهبة، أنها لا تنزعج من أي شخص يسألها عن سبب خلعها للحجاب، موضحة أن الحجاب فرض، وهي تؤمن بذلك.

وفسّرت الإعلامية المصرية، سبب بُكاء ضيوفها في بعض حلقات برنامجها "شيخ الحارة" الذي تُقدمه عبر قناة "القاهرة والناس"، بأن الضيوف يشعرون بارتياح نفسي في المقابلة وبالتالي يبكون.

وتابعت بسمة، أنها تتحدث معهم بأعلى درجة من الإنسانية والحب ويكون حديثها معهم من القلب، وهو الأمر الذي يجعلهم يصابون بنفس الشعور من الإنسانية، فيتحدثون بمصداقية، منوهة: "أنا أبكي معاهم عشان حسي مرهف".

يُذكر أن أزمة بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، تصاعدت حيث قررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقفها بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري، وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء، ثم اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بثْ البرنامج لمدة شهر، إضافة إلى أن بسمة، قررت تقديم استقالتها من القناة، بسبب خلافات على عرض حلقة الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب.