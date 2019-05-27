اكتشاف أقدم دار سينما في الأردن

ولفتت الصحيفة إلى قول علي المناصير، مستشار وزيرة السياحة والآثار الأردنية: "دار السينما في الصفاوي بناها الأردنيون في عهد الانتداب البريطاني بالمنطقة، خلال الأعوام 1933- 1934"، مشيرا إلى أنه تم تصميمها على الطريقة البريطانية.
ويؤكد الكشف الأثري الجديد، تقدم الأردن في مجال الثقافة السينمائية منذ وقت مبكر في التاريخ، بحسب مستشار وزير السياحة والآثار الأردني، مشيرا إلى إمكانية إضافتها ضمن خطة الوزارة لتوثيق المواقع الأثرية وإعادة إحيائها من جديد.
وكانت دار سينما (البترا)، تعد الأقدم في الأردن، قبل الكشف الأثري الأخير، حيث بنيت في عام 1935، وأغلقت في عام 1981.
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