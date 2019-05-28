أنثى أناكوندا تنجح في الإنجاب دون ذكر

في واقعة نادرة أنجبت أنثى أفعى أناكوندا ثعابين عدة دون أن تتصل جنسيا بثعبان ذكر، حيث كانت متواجدة وسط ثعابين إناث.

ووفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية، أثارت الحالة دهشة وتعجب العاملين في معرض مائي بمدينة بوسطن الأمريكية.

وبفحص الحمض النووي للثعابين الوليدة، وجد أنها تحمل صفات الأفعى الأم نفسها.

وأوضح الباحثون أن الأفعى التي أنجبت ثعابين عدة نفق أغلبها ما عدا اثنين، استطاعت الإنجاب دون اتصال جنسي، عبر ما يسمى آلية "الولادة العذرية"، التي تعد شائعة الحدوث بين النباتات والحشرات، ولكنها نادرة بالنسبة إلى الفقاريات.

وتعتبر هذه الحالة الثانية المؤكدة لهذا النوع من الأفاعي.

وذكر الباحثون أن ملابسات عملية الإنجاب غير واضحة، في ظل الاهتمام الشديد بالثعبانين الوليدين.