بالفيديو... إنقاذ بطولي من رجل لطفل سقط من الطابق الخامس

استطاع رجل أن ينقذ طفل سقط من الدور الخامس في إحدى العمارات بمدينة ينينغ بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين.

وكان الرجل يقوم بإيقاف سيارته بجانب المبنى خرج من سيارته بسرعة لتلقي الطفل ومنع سقوطه على الأر، وفقا لموقع "جلوبال تايمز".

وتسلق طفل عمره عامان وسبعة أشهر نافذة وسقط منها يوم الخميس 23 مايو / أيار، عندما انتبه إليه تونيك تورغانبيك البالغ من العمر 28 عامًا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشاب وهو يخرج من سيارته ويمد ذراعيه في محاولة لتلقي الطفل، قبل أن يصطدم جسدهما ويسقط الشاب على الأرض.



قال تورغانبيك: "في اللحظة التي رأيته فيها، كان قد بدأ السقوط بالفعل. لم أفكر في أي شيء حينها، ومن ثم تلقيته. لا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك، فقدت الوعي لفترة من الوقت".

تم إرسال الطفل إلى مستشفى محلي للفحص الطبي حيث تأكد أنه لا يعاني أي إصابات خطيرة، إلا أن الشاب أُصيب ببعض الخدوش والرضوض في رأسه وذراعيه.

قال طبيب في المستشفى ، إن الطفل كان من المحتمل أن يموت أو يعاني من إصابة خطيرة للغاية إذا لم يقبض عليه الرجل.

وقال أحد أفراد أسرة الطفل، "يزن طفلنا حوالي 13 كيلوغراما"، مشيرا إلى أن الرجل أنقذ حياة الطفل بلا شك.

وقال فرد آخر من العائلة: "سننظر إلى الرجل كجزء من عائلتنا إلى الأبد".

قال الرجل البطل: "لدي أيضاً طفل". "أنا سعيد برؤية الطفل على ما يرام. هذا كل ما يهم".