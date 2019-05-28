نظام إشارات مرور جديد يعمل بـ"النية"

تختبر النمسا خلال الفترة المقبلة، نظاما جديدا لإشارات المرور.

تعمل العاصمة النمساوية، فيينا على اختبار النظام الجديد، الذي سيكون قادرا على جمع المعلومات بشكل تلقائي عن المشاة، وإذا كانوا يعبرون الطريق فعلا أم سيتوقفون.

New traffic light system automatically recognizes pedestrians' intent to cross the road — +GENERAL PHYSICS LABORATORY (GPL)



In Vienna there are some 200 push-button pedestrian lights (signalized pedestrian crossings). They allow pedestrians…https://t.co/mnVGcwKA7v — General Physics Lab (@genphys) May 27, 2019

وأكد معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية، أن نظام الإشارات الجديد سيمكنه بشكل تلقائي معرفة رغبة الشخص في عبور الطريق، وإذا كان يريد بالفعل العبور، فستتحول الإشارة إلى اللون الأخضر لكي يتمكن من العبور.

ويكشف النظام الجديد عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر بـ8 أمتار.

وخلال ثوان يمكن للنظام معرفة نية عابر الطريق، ومن ثم التصرف بناء عليها.