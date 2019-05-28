صراخ متواصل ورد فعل غريب من ندى بسيوني فور رؤية غوريلا رامز (فيديو)

وأخذت ندى بسيوني تردد كلمة "wow" صارخة بينما رامز جلال يستمر في إخافتها قبل أن يكشف عن وجهه أخيرا.

واستضاف مقدم برنامج المقالب "رامز في الشلال"، رامز جلال، الممثلة ندى بسيوني خلال حلقة اليوم من البرنامج الذي يعرض على قناة "MBC مصر".

وخلال مقدمة الحلقة أشار رامز جلال إلى أنه كانت تربطه بندى بسيوني علاقة دراسة. وقال إنها كانت تدرس له حينما كان طالب بمعهد التمثيل، مضيفا "من علمني حرفا عملت فيه مقلب".

ويقدم رامز جلال هذا العام برنامج رامز في الشلال الذي يقوم على استدراج الضيف من خلال عمل إعلان وهمي أو المشاركة في برنامج مسابقات، حيث يتم إسقاط الضيف عمدا في مياه الشلال الجارية ويتعرض للعديد من الصدمات بالصخور في قارب الإنقاذ قبل أن يخرج عليه رامز جلال بالملابس التنكرية للغوريلا.

واستطاع رامز جلال هذا العام الإيقاع بالعديد من النجوم منهم الراقصة فيفي عبده والمطرب وائل جسار ولاعب الزمالك فرجاني ساسي ولاعبي الأهلي صالح جمعة ووليد سليمان والممثلة حلا شيحة والناقد طارق الشناوي وغيرهم.