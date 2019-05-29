نهاية المسلسل السبب... بطل "لعبة العروش" يعاني من إدمان الكحول

يخضع كيت هارينغتون بطل مسلسل "لعبة العروش" للعلاج من إدمان الكحول، وذلك بعد الانتهاء من تصوير وعرض المسلسل.

وقال وكيل أعماله في بيان، إنه قرر الاستفادة من استراحة التصوير ليخصصها لمعالجة بعض الأمور الشخصية، حسب "buzzfeednews".

'Game of Thrones' Star Kit Harington Secretly Checks Into Treatment https://t.co/3syO5Tlw2e pic.twitter.com/XaazAnijrd — Public News (@PublicNewsTV2) May 29, 2019

ويعمل هارينغتون على عدد من الأمور مثل التأمل وبعض التمارين لمعالجة الضغوط التي تعرض لها جراء تصوير المسلسل الأشهر عالميا "لعبة العروش"، وذلك منذ 19 مايو/آيار الجاري.

وقد وضعته نهاية عرض "لعبة العروش" في حالة نفسية سيئة، حسبما أكدت مصادر لـ"Page Six".

ويتكلف علاج الممثل البريطاني الذي يبلغ من العمر 32 عاما وتسبب "لعبة العروش" في شهرته عالميا حوالي 120 ألف دولار.

وقال هارينغتون إنه بعد الانتهاء من تصوير "لعبة العروش" والخروج من شخصية "جون سنو" قرر أن يذهب للعلاج النفسي.

وأضاف أنه في الوقت الذي بدأ فيه الحديث إلى الناس تأكد أنه عليه الذهاب إلى طبيب نفسي.

وحكى هارينغتون أن أسوأ لحظة في حياته هي وفاة شخصية جون سنو وعودته إلى الحياة مرة أخرى.