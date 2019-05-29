مطربة عربية تحيي حفلا غنائيا للمرة الأولى في السعودية... هكذا خاطبت الجمهور

تستعد المغنية اللبنانية، لإحياء حفلة فنية في عيد الفطر في منطقة الأحساء بالسعودية، يوم الخميس 7 يونيو/ حزيران المقبل، بمشاركة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد.
وغردت الزغبي، عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "محمسة كتير إلتقي بالجمهور السعودي الرائع بالسعودية لأول مرة، ناطرتكن بسهرة حفلات العيد في السعودية".
محمسة كتير إلتقي بالجمهور السعودي الرائع بالسعودية لأول مرة 🔥— Nawal El Zoghbi — نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 29, 2019
ناطرتكن بسهرة #حفلات_العيد_في_السعودية بمدينة الإحساء الخميس ٦ حزيران/ يونيو#نوال_الزغبي #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/VcMk4I9xOX
ويعد هذا الحفل الأول للفنانة الزغبي كما أنها هي أول المطربات العربيات التي تغني في منطقة الأحساء.
ويأتي حفل الفنانة اللبنانية ضمن مجموعة "حفلات العيد السعودية" من تنظيم شركة "روتانا" وإشراف الهيئة العامة للترفيه.
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