مطربة عربية تحيي حفلا غنائيا للمرة الأولى في السعودية... هكذا خاطبت الجمهور

تحيي الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في فترة عيد الفطر المقبل.

تستعد المغنية اللبنانية، لإحياء حفلة فنية في عيد الفطر في منطقة الأحساء بالسعودية، يوم الخميس 7 يونيو/ حزيران المقبل، بمشاركة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد.

وغردت الزغبي، عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "محمسة كتير إلتقي بالجمهور السعودي الرائع بالسعودية لأول مرة، ناطرتكن بسهرة حفلات العيد في السعودية".