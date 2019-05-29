قناة "يوتيوب" هندية تحطم رقما قياسيا عالميا بعدد المشتركين

حطمت قناة "T-series" الهندية على يوتيوب رقما قياسيا عالميا بعدد المشتركين، حيث تعد أول قناة يصل عدد مشتركيها إلى 100 مليون شخص.

وغردت القناة عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة "أكبر قناة على يوتيوب، تمكنت "T-Series" من الوصول إلى رقم جديد في تاريخ الموقع، وكانت أول قناة تجاوز عدد مشتركيها 100 مليوم مشترك (#100MillionSubscribers)".

World’s biggest YouTube Channel, T-Series has achieved another YouTube milestone by being the first one to cross an astonishing #100MillionSubscribers.

Thank you for being part of our journey. T-Series — Making India Proud. 🇮🇳@itsBhushanKumar #bharatwinsyoutube pic.twitter.com/s5Haz0bBT4 — TSeries (@TSeries) May 29, 2019

وأضافت "شكرًا لكل من كان معنا في مسيرتنا. قناة " T-Series" — تجعل الهند فخورة".

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن القناة (التي تنشر مقاطع موسيقية) قاومت بشكل كبير للحصول على المركز الأول مع قناة أخرى يملكها المدون "PewDiePie". حيث كانت قناته الأكبر على المنصة لوقت كبير، ولكن الفارق الآن بين القناتين يبلغ نحو 3.8 مليون مشترك.